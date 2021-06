Ein 80-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Planegger Straße am Mittwochmittag schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Lkw-Fahrer wegen eines Verkehrshindernisses auf seiner Spur den Gegenverkehr abgewartet. Just in dem Moment, als er wieder anfuhr, betrat nach ersten Erkenntnissen der Rentner die Fahrbahn. Dabei geriet der 80-Jährige unter den Lkw und wurde vom Fahrzeug überrollt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo ihm aufgrund der Schwere seiner Verletzungen beide Beine abgenommen werden mussten. Er befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Die Polizei sucht zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs Zeugen, insbesondere einen entgegenkommenden Lkw-Fahrer, der dem Unfallverursacher per Lichthupe signalisiert hatte, dass dieser losfahren könne.