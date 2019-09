Die Münchner Volkshochschule ist eine Werkstatt der Demokratie. Das zeigt das neue Programm für den Herbst und Winter. Den Schwerpunkt bilden in diesem Jahr mehr als 250 Veranstaltungen zum Thema "Das Experiment - Deutschland und die Demokratie".

Es sei wichtig, verstärkt für die Gesellschaft einzutreten - darin waren sich Kulturreferent Anton Biebl und Susanne May, Programmdirektorin der Volkshochschule, bei der Vorstellung des Programms einig. Denn die Demokratie stehe vor großen Herausforderungen. "Wir wollen Räume schaffen, um darüber zu reden", sagte May. Zum Auftakt des Schwerpunkts spricht Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident, am 30. September im Gasteig über Deutschland und die Demokratie. Im weiteren Verlauf ist die Reihe in mehrere Bereiche unterteilt: Rückblenden, Lage und Zukunft der Demokratie, Demokratie denken, Demokratie leben und Orte der Demokratie. Ex-OB Christian Ude, die sächsische Politikerin Petra Köpping und der Autor Daniel Schulz diskutieren beispielsweise am 8. Oktober über die Situation im Osten Deutschlands, am 10. Dezember geht es um die Parität in den Parlamenten und am 14. Januar um die Frage, ob die Parteien am Ende sind. Zudem beschäftigt sich das Projekt "Die Macht der Gefühle in Politik und Gesellschaft" vom 19. Oktober an damit, wie Emotionen den politischen Diskurs beeinflussen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Wettbewerb zum Thema "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Die Teilnehmer sollen dazu Texte in Beziehung zu einem Bild, einer Zeichnung oder einem Foto stellen. Die Beiträge müssen bis zum 13. Dezember eingereicht werden, die besten Ideen werden anschließend ausgestellt. Begleitet wird der gesamte Schwerpunkt auf dem neuen Blog wirgewinnt.blog.

Bereits zum 13. Mal findet der Klimaherbst der Volkshochschule statt, diesmal liegt der Fokus auf dem Thema Mobilität. Am 12. Oktober gibt es beispielsweise ein Planspiel, bei dem die Teilnehmer verkehrspolitische Entscheidungen simulieren. Es geht etwa um die Frage, wie München CO₂-neutral werden und dennoch mobil bleiben kann. Insgesamt finden 26 Veranstaltungen statt. Neben den beiden Sonderthemen gibt es mehr als 9000 Kurse, die im Oktober beginnen. Die Volkshochschule bietet unter anderem Sprachkurse in 56 Sprachen an, neu dazu gekommen sind Katalanisch und Estnisch. Darüber hinaus gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Kunst, Naturwissenschaft, Gesundheit und Ernährung. Viele der Veranstaltungen kosten keinen Eintritt, zudem gibt es neue Ermäßigungsregelungen für Senioren. Die Programmhefte liegen in ganz München aus, zusätzlich gibt es alle Informationen unter www.mvhs.de.