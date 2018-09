6. September 2018, 18:37 Uhr Veranstaltungen Corso Leopold und Streetlife Festival

Gleich zwei Feier-Meilen auf einmal bieten sich am Wochenende zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit dem Stadtpublikum an: Das Streetlife Festival, welches Green City ausrichtet, bespielt ziemlich genau 1609 Meter vom Odeonsplatz bis zum Siegestor mit Musik, Tanz, Sportarenen und Basar, und zwar am Samstag zwischen 16 und zwei Uhr (nicht, wie irrtümlich gemeldet, schon von elf Uhr an) sowie am Sonntag von elf bis 20 Uhr. Vom Siegestor bis zur Münchner Freiheit zieht sich dann der vom gleichnamigen Verein organisierte Corso Leopold und lockt mit viel Gastro-Angeboten, Tanz, Musik und Kunst, aber dazwischen auch mit politischen Diskussionsrunden. Der Corso Leopold öffnet am Samstag um 16 Uhr und bietet die letzten Bühnenshows von 23 Uhr an, am Sonntag geht es von elf bis 20 Uhr. Die mit den Festen einhergehenden Straßensperrungen und Umleitungen dauern von Samstag, 11.30, bis Montag, drei Uhr.