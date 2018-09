7. September 2018, 18:57 Uhr Veranstaltung 33 Lesungen zur Nacht der SZ-Autoren

Sechs Veranstaltungsorte, 33 Lesungen und jede Menge Diskussionsstoff: Nun schon zum zwölften Mal veranstaltet die Süddeutsche Zeitung ihre "Nacht der Autoren". Mehr als 80 Redakteure geben Einblicke in ihre Arbeit und berichten von ihren Themengebieten am Samstag, 15. September. Heribert Prantl beispielsweise wird ab 22 Uhr im Künstlerhaus am Lenbachplatz der Frage nachgehen: "Zeitenwende. Das Altern als Glücksfall für die Gesellschaft?!". Zwei Stunden zuvor geht es dort um das Thema "Streng vertraulich: Wie der Nachlass des BND-Chefs Reinhard Gehlen zu einem der aufwendigsten SZ-Exklusivprojekte der vergangenen Jahre wurde." Jede Veranstaltung dauert eine knappe Stunde, man kann also mehrere hintereinander besuchen. Karten (www.sz-tickets.de) kosten für Abonnenten zwölf, sonst 15 Euro.