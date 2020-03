Erneut haben maskierte Täter ein Büro für Sportwetten überfallen. Am Mittwoch bedrohten zwei Unbekannte den Angestellten einer Tipico-Filiale in der Schwanseestraße mit einer Pistole und verlangten Geld aus der Kasse. Ihre Gesichter hatten sie mit einem Schal und einem Tuch verhüllt. Einer der Männer griff dann in die Kasse und steckte sich mehrere Tausend Euro in die Jackentasche. Danach forderten die Täter den Mitarbeiter des Wettbüros auf, in den Keller zu gehen, und flüchteten. Der Angestellte konnte noch erkennen, dass sie in einem dunklen Pkw davonfuhren. Es ist bereits der vierte Überfall auf ein Wettbüro in den vergangenen Wochen. Die Täter sollen diesmal zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Der Mann mit der Waffe sprach mit tiefer Stimme und mit Akzent.