Erneut ist in München eine Asiatin unter dem Vorwand rassistisch beleidigt worden, sie sei schuld an der Corona-Pandemie. Eine unbekannte Frau rempelte die 27-jährige Chinesin am 15. Juli gegen 20.30 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Josephsplatz an. Auf Englisch forderte sie sie auf, zurück nach China zu gehen. Dabei sei auch das Wort "Coronavirus" gefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem habe die Angreiferin die Chinesin, die in München als Projektmanagerin arbeitet, geschubst und ihr ein Bein gestellt. Als Zeugen einschritten, verließ die Angreiferin die U-Bahnstation. Sie soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, ist schlank, hat langes, dunkles Haar und trägt eine Brille. Sie sprach Englisch und Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen.