Neue U-Bahn-Strecken und neue Straßentunnel werden weiterhin parallel geplant. Der Münchner Stadtrat hat mit großer Mehrheit einen Vorschlag der Grünen abgeschmettert, für die anstehenden Planungen von U 4 und U 9 Mitarbeiter abzuziehen, die derzeit noch die geplanten Autoröhren an der Landshuter Allee und Schleißheimer Straße entwerfen. "Es geht nur mit Umschichten", erklärte Grünen-Stadtrat Herbert Danner mit Verweis auf angeblichen Personalmangel. "Das ist so einfach nicht richtig", entgegnete Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Man werde dennoch in den kommenden Jahren neues Personal benötigen.