Zwei Unbekannte haben am Dienstag eine 90-Jährige in ihrer Wohnung in Blumenau Bargeld gestohlen. Gegen 16:40 klingelte es bei der Seniorin an der Tür. Die Männer gaben sich als Handwerker aus, die den Wasseranschluss der Frau überprüfen müssten. Die Seniorin führte die beiden ins Badezimmer. Bald schöpfte sie Verdacht und forderte die Männer auf, die Wohnung zu verlassen. Später stellte sie fest, dass ihr hundert Euro Bargeld entwendet wurden. Die Polizei sucht zwei Männer, etwa 40 Jahre alt und kräftig. Hinweise bitte an 089/2910-0.