"One Show, one Night only" - die Ankündigung klingt nach einem exklusiven Stelldichein mit einem Superstar. Wenn Robbie Williams am 27. August 2022 nach München kommt, werden ihn die Fans aber mit zahlreichen anderen teilen müssen: 150 000 Besucher sollen das Open-Air auf dem Gelände der Messe Riem besuchen dürfen. Insidern zufolge kosten die Tickets 89 bis 389 Euro für Stehplätze und ab 199 Euro für Sitzplätze; die Karten gehen am Donnerstag, 7. Oktober, 10 Uhr in den Verkauf. Nicht nur die Fans dürften darauf hinfiebern. "Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr nach München zu kommen", wird der britische Sänger zitiert. "München war schon immer einer meiner Lieblingsorte, live zu spielen, und ich habe sehr schöne Erinnerungen." Etwa auch an seine einstige Duett-Partnerin Helene Fischer, die eine Woche zuvor ebenfalls auf der Messe Riem spielen wird (27. August), wo am 6. August Andreas Gabalier den Reigen der Riesenkonzerte starten soll. Insidern zufolge folgt bald noch die Ankündigung des Konzertes einer sehr erfolgreichen britischen Alt-Rocker-Band.