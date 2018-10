30. Oktober 2018, 18:52 Uhr Sturmtief Umgefallene Bäume und kaputte Autos

Vergleichsweise sanft ist Vaia mit München umgegangen. Das Sturmtief erreichte die Landeshauptstadt am Montag gegen Mitternacht. Zu vier umgefallenen Bäumen musste die Feuerwehr ausrücken. Der schadensträchtigste Vorfall ereignete sich in der Au. Ein Baum fiel dort auf die Lilienstraße und beschädigte mehrere Autos sowie eine Straßenlaterne. Mitarbeiter der Stadtwerke setzten die Beleuchtung wieder in Gang. Um 2.30 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Straße wieder befahrbar. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 30 000 Euro. Menschen wurden in München nicht verletzt.