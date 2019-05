22. Mai 2019, 18:48 Uhr Streit in Gronsdorf Bauarbeiter sticht mit Messer zu

Wieder einmal hat ein Mann in einem zunächst banalen Streit zu einem Messer gegriffen. Sein Kontrahent wurde durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt. Der Tatverdächtige, ein 21 Jahre alter Bauarbeiter aus München, sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Die folgenschwere Tat ereignete sich am Dienstag kurz vor Mittag an einer Baustelle in der Herzogstandstraße in Haar-Gronsdorf (Landkreis München). Auslöser waren parkende Baufahrzeuge, die nach Ansicht eines Ebersberger Autofahrers die Straße übermäßig verengten. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und zwei 21 und 48 Jahre alten Bauarbeitern, die dann eskalierte. Der 21-Jährige Bauarbeiter stach dem 34-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Das Opfer aus dem Landkreis Ebersberg erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Polizeiangaben befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr. Die beiden Bauarbeiter wurden von Polizisten noch am Tatort festgenommen. Auch der 48-Jährige hatte sich während der Auseinandersetzung eine Verletzung am Bein zugezogen, die ärztlich behandelt werden musste.

Die Mordkommission übernahm die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Fall. Gegen den 21-Jährigen wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Gegen den 48-Jährigen erhärtete sich der Tatverdacht wegen eines Tötungsdeliktes nicht.