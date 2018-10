30. Oktober 2018, 18:52 Uhr Streit im Schnellrestaurant Frau schlägt auf Dreijährige ein

Die Bundespolizei ermittelt gegen eine 44-Jährige, die in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof am Montagmittag eine Familie angegriffen und dabei auch eine Dreijährige geschlagen haben soll. Die Frau war gegen 12.30 Uhr im Burger King am Ausgang Bayerstraße mit der jungen Familie in Streit geraten. Dabei beleidigte die Frau eine 25-Jährige und warf ein Tablett nach ihr. Dann schlug sie laut Polizei auf ein in einem Kinderwagen sitzendes dreijähriges Mädchen ein. Als der 22-jährige Familienvater eingriff, beleidigte die Frau den Mann und schlug auch auf ihn ein. Anschließend schleuderte sie ihn auf den Boden. Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die Kontrahenten voneinander und ermitteln nun gegen die 44-jährige Angreiferin.