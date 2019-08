Der ältere Herr aus der Nachbarschaft, etwa Mitte 70, war zunächst skeptisch, was das neue Café an der Ecke Schelling- und Schleißheimer Straße anging, erzählt Betreiberin Charlene Chang. Sie hatte ihn schon oft vorbeigehen sehen, bevor er sich das erste Mal hineinwagte. Als er dann am Tisch saß, vertiefte er sich in seinen Kaffee. Doch als Chang später das Gästebuch aufschlug, fand sie freundliche Worte, die der Gast hinterlassen hatte: "Freut mich, dass das Café jetzt da ist, veredelt unseren Kiez."

Chang lächelt, wenn sie den Eintrag aufschlägt. Denn er zeigt, dass ihr Konzept aufgeht: Ihr Story Café soll eine Anlaufstelle für die Nachbarschaft sein, ein Ort, an dem man einfach nur einen Kaffee trinken kann, arbeiten oder sich austauschen, Geschichten erzählen. Im Mai hat die 53-Jährige aufgesperrt, es gibt Frühstück und Gebäck. Um die Gäste zum Verweilen zu animieren, bietet Chang auch Bücher zum Schmökern an. Deutsch- und englischsprachige Literatur gibt es, eine Wendeltreppe führt zu einer kleinen chinesischen Bibliothek im Keller. Chang wurde in Taiwan geboren, und ihre Bücher darf sich jeder ausleihen, ganz ohne Gebühr. Um die Menschen zusammenbringen, bietet die Gastronomin im Keller Lesungen für Kinder an: natürlich auch auf Deutsch, Englisch und Mandarin. Die Eltern können derweil in Ruhe einen Kaffee genießen, ratschen, und wenn sie mögen, einen Eintrag im Gästebuch hinterlassen.

Story Café, Schellingstraße 143, Telefon 0 89/23 02 92 62, www.story-cafe-muenchen.de