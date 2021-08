Im September beginnen 4290 Jugendliche in München eine Ausbildung in einem IHK-Beruf, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,6 Prozent gegenüber September 2020. "Der Corona-Einbruch vom Vorjahr ist damit gestoppt", sagte Peter Inselkammer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landeshauptstadt München. Noch immer sind aber 2705 Lehrstellen unbesetzt. Diesem Angebot stehen nur 1812 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Gleichzeitig sind bei der Stadt München in diesem Jahr so viele Jobanfragen eingegangen wie noch nie. Es gab mehr als 7500 Bewerber, von denen immerhin 1023 ausgewählt wurden. Sie starten jetzt ihre Ausbildung oder ihr Studium bei der Stadt.