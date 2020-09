",Landshut' soll in Riem landen" vom 19./20. September:

Beim Lesen dieses Artikels habe ich sofort gewusst, dass die "Landshut" unbedingt im Riemer Wald auf dem noch übrig gebliebenen Original-Rest der Start- und Landebahn des ehemaligen Riemer Flughafens stehen muss. Einen historischen Platz kann es nur da geben. Hier sind jahrzehntelang alle Flugzeuge gestartet oder gelandet. Historisch ist auch die Taufe des Flugzeugs, die auf dem Riemer Flugplatz stattgefunden hat, und die Paten wären entsetzt, wenn ihr Täufling nicht dahin zurückkehrt, wo er getauft wurde.

Die Münchner CSU muss nicht nur die Kultusministerin in Berlin, sondern auch die Bundesregierung davon überzeugen, dass die "Landshut" mit ihrem Schicksal, das meine Generation bangend mitverfolgt hat, an ihren historischen Platz auf das Restrollfeld in Riem muss. Besten Dank an Sigmar Gabriel, der die "Landshut" aus Brasilien geholt hat. Ich hoffe sehr, dass die verantwortlichen Entscheider sich ernsthaft mit dieser Historie auseinandersetzen.

Ingrid Hauner, Feldkirchen