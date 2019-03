17. März 2019, 18:40 Uhr Stadtrat Wirtschaftsreferent will große Gasteig-Sanierung

Im Streit um die Sanierung des Gasteigs muss die SPD kommenden Mittwoch im Stadtrat auch offiziell Farbe bekennen. Münchens neuer Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) will an der 410 Millionen Euro teuren Generalsanierung des Kulturzentrums festhalten. Die Abstimmung wurde per Dringlichkeitsantrag von den Grünen provoziert. Wie die CSU lehnen auch sie die von den Sozialdemokraten neuerdings bevorzugte Sparversion ab. Baumgärtner hat seine Haltung mit Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) abgestimmt, der seiner Partei in der Gasteig-Frage nicht folgen will. Laut Baumgärtner würde die Variante der SPD, die eine Teilsanierung plus akustische Verbesserung der Philharmonie vorsieht, das Ende des laufenden Wettbewerbsverfahrens bedeuten, was Regressansprüche und zeitraubende Gerichtsverfahren nach sich ziehen könnte. Der Gasteig selbst rechnet mit einem Verzug von bis zu zwei Jahren und acht Monaten. Das Urheberrecht der Gasteig-Architekten müsse auch bei der Sparversion beachtet werden.