15. August 2018, 18:39 Uhr Stadtrat CSU für Ladestationen an städtischen Dienststellen

Mitarbeiter der Stadt sollen in Zukunft ihre Elektrofahrzeuge kostenlos aufladen dürfen, fordert die Fraktion der CSU in einem Antrag im Stadtrat. An allen Dienststellen, die über ausreichend Parkplätze verfügen, sollen möglichst bald Ladestationen aufgebaut werden - das habe nicht nur eine Vorbildwirkung, sondern davon würden auch die Besucher der Behörden profitieren, sagt der Fraktionsvorsitzende Stadtrat Manuel Pretzl. Die sollen dann ebenfalls kostenlos laden können. Bis Ende vergangenen Jahres hatte die Landeshauptstadt München um die 100 Elektrofahrzeuge angeschafft, bis 2023 sollen noch 250 weitere hinzukommen.