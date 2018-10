23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Stadtmuseum Moriskensaal bleibt bis Dezember geschlossen

Der Moriskensaal des Münchner Stadtmuseums am Jakobsplatz ist von sofort an geschlossen. Der Grund: Akute, unaufschiebbare Arbeiten an der Heizung im Erdgeschoss des historischen Zeughauses machen die Schließung notwendig, wie die Stadt München mitteilt. Die vorhandenen Heizungsrohre seien durchgerostet und müssten vor der bevorstehenden Heizperiode in der Länge von zirka 120 Metern komplett ausgetauscht werden. Der Moriskensaal ist Teil der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung "Typisch München!", die sich auf 2 400 Quadratmetern über drei Stockwerke erstreckt. Die anderen Ausstellungsräume des stadtgeschichtlichen Rundgangs bleiben während der Schließung für das Publikum geöffnet. Der Moriskensaal wird voraussichtlich von Dienstag, 11. Dezember, an für Besucher wieder zugänglich sein.