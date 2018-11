22. November 2018, 18:48 Uhr Schönes Wochenende Weihnachtsmärkte und Wunderland

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Kleidermarkt bis zum Schlosskonzert

Von Sara Maria Behbehani

Am Viktualienmarkt gibt es 20 zusätzliche Stände. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Empfehlungen für Freitag:

Von heute an hat das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese geöffnet. Am Freitag von 14 bis 1 Uhr und am Wochenende von 11 bis 1 Uhr gibt es Essensstände und -zelte, Glühwein oder Feuerzangenbowle sowie Kunsthandwerk aus aller Welt. Daneben zeichnet sich das Winterfestival durch Live-Musik und Theater aus. Vertreten ist auch die Süddeutsche Zeitung mit dem Stand "Raum der Guten Nachrichten" im Weltsalon. Sie erklärt, wie man sogenannte Fake News erkennt und worauf man achten muss, wenn man selbst zum Sender wird.

Auch auf dem Viktualienmarkt beginnt nun die Zeit des "Winterzaubers". Hier findet sich mit 20 zusätzlichen Ständen ein breites gastronomisches Angebot, Stände mit Holzfiguren oder Likören erleichtern die Suche nach Weihnachtsgeschenken.

Von 19.30 bis 21.30 Uhr findet im Lost Weekend ein Eye Contact Event statt. Das läuft so ab, dass man sich einer Person, die man nicht kennt, gegenüber setzt - einfach nur, um ihr zwei Stunden lang in die Augen zu sehen. Dabei erlebt jeder ganz unterschiedliche Dinge, doch die Erfahrung wird man sicher nicht vergessen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Für Samstag:

Auf der Praterinsel findet von 11 Uhr an ein Vintage Kilo Sale statt. Für 35€/kg kann man sich Marken, Größen, Styles und Accessoires zusammensuchen - was immer einem gefällt. Dazu gibt es Essen, Wein und Musik. Hinter dem Event steht das Start-Up-Unternehmen VinoKilo aus Mainz, das vor allem Vintage-Klamotten verkauft. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Um 15 Uhr und um 19.30 Uhr ist im Deutschen Theater das Musical "Der Medicus" zu sehen. Noah Gordons weltberühmtes Werk lockte schon als Kinofilm Millionen Zuschauer an. Nun nähert sich Regisseur Holger Hauer dem Stoff in Form eines Musicals. Tickets gibt es von 36 Euro an.

In Schloss Nymphenburg finden an diesem Samstag wieder Schlosskonzerte statt. Im Hubertussaal ist von 19 Uhr an Mozarts letztes, unvollendetes Stück, sein "Requiem", zu hören. Tickets gibt es von 36 Euro an. Um 19.30 wird im Johannissaal das vom Pianistenclub organisierte Konzert "Clair de Lune" gespielt. Dabei erklingt jedoch nicht nur Claude Debussy. Auch Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und weitere sind vertreten. Tickets gibt es von 28 Euro an.

Für Sonntag:

Um 11.30 Uhr gibt es im Hofspielhaus "Kafka und Satie" . Stefan Merki, Schauspieler an den Münchner Kammerspielen, rezitiert kurze Erzählungen von Franz Kafka. Begleitet wird er von Stefan Laux am Klavier, der sich der oft melancholischen Musik des französischen Komponisten Erik Satie widmet. Tickets kosten 26 Euro.

Im Silbersaal des Deutschen Theaters widmet sich Sky du Mont humoristisch der Frage: Was ist das eigentlich, Alter? Um 19 Uhr liest er aus seinem Werk "Jung sterben ist auch keine Lösung: Wenn Sie in die Jahre kommen". Christine Schütze begleitet ihn mit Gesang und Klavier.

Im Bayerischen Staatsballett gibt es um 14 Uhr und um 19.30 Uhr "Alice im Wunderland" zu sehen. Mit bunten Kostümen, Lichtspielen und Videoprojektionen wird Lewis Carrolls Literatur-Klassiker ein Zaubermärchen für jung und alt.

