Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Improvisationsschauspieler aus verschiedensten Ländern sind an diesem Wochenende in München zu Gast. Beim "Improvember"-Festival lernen sie in Workshops neue Formate und verbessern ihre Techniken. Davon können sich die Zuschauer in Abendshows überzeugen. Der Freitagabend steht zum Beispiel unter dem Motto "The Impro Wolpertinger". Was genau passiert, wissen jedoch weder Schauspieler noch Publikum. Aufgrund der internationalen Besetzung wird die Show auf Englisch stattfinden. Los geht es um 20 Uhr im Zelt "Das Schloss" in der Schwere-Reiter-Str. 15.

Asiatische Kochmesser, namibische Pralinen oder Socken aus Kamelwolle: Beim "Markt der Sinne" auf der Praterinsel kann man herrlich stöbern. Über 100 Aussteller zeigen Kunst-, Handwerk- und Lifestyleprodukte. Kinder können zum Beispiel mexikanische Alfeñiques, das sind bunte Früchte, basteln. Der Markt hat am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder bis 13 Jahre sind frei.

Für Samstag:

Wie ist es, ein Mensch zu sein? Diese Frage stellt Jan Philipp Zymny, Poetry-Slammer und Stand-Up-Comedian. Er beschreibt dann, was das Menschsein bedeutet und ob das nicht auch anders gehen würde - als Roboter zum Beispiel. Seine Antworten sind unvorhersehbar und absurd, aber auch scharf beobachtet. Die Comedy-Show "How to human?" im Lustspielhaus beginnt um 20 Uhr.

Fast exakt 100 Jahre ist der Freistaat Bayern alt. In der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 rief ihn Kurt Eisner aus. Zu diesem Anlass erzählt Stadtführer Rudolf Hartbrunner "Revoluzzer-Gschichten". Die Führung startet um 11 Uhr an der U-Bahn-Station Theresienwiese. Von Frauenwahlrecht bis zur Abschaffung der kirchlichen Schulaufsicht erfahren Interessierte, welche Auswirkungen die historische Nacht vor 100 Jahren auf Bayern hatte. Zur Teilnahme an der Führung ist eine Anmeldung nötig: telefonisch unter (089) 480 06 66 43, per E-Mail an carolin.burghart@mvhs.de oder online unter www.mhvhs.de/fuehrungen-mitte.de

Für Sonntag:

Sharon Shannon ist in Irland eine der bekanntesten Musikerinnen. International gelang ihr mit dem Song "Galway Girl" aus dem Film "P.S. - Ich liebe dich" der Durchbruch. Sie spielt Akkordeon, ihre Musik vereint verschiedenste Genres - von Country über Hip-Hop bis hin zur Klassik. Nun ist Sharon Shannon im Strom, Lindwurmstraße 88, um 21 Uhr zu sehen. Unterstützt wird sie dabei von drei anderen Musikern - Jack Maher, Jim Murray und Sean Regan.

Die Ausstellungen des Deutschen Museums "energie.wenden" auf der Museumsinsel und "Balanceakte" im Verkehrsmuseum haben am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. In der "energie.wenden"-Ausstellung erfahren Besucher zum Beispiel, dass es schon mehrere Energiewenden gab. Bei "Balanceakte" dreht sich alles um das Thema Fahrrad. Das Deutsche Museum hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Kostenlose Spielnachmittage im Ost-, West- und Luitpoldpark bietet das Referat für Bildung und Sport jeden Sonntag bis April 2019 an. Gespielt wird immer von 13.30 bis 16.30 Uhr. Im Westpark finden die Aktivitäten auf der Wiese neben dem Bayerwald-Haus statt, im Ostpark beim Rodelhang und im Luitpoldpark auf der Wiese beim Bamberger Haus. Bei Regen oder durchnässtem Boden fallen die Spielnachmittage jedoch aus.