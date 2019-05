23. Mai 2019, 18:53 Uhr Schönes Wochenende Seifenblasen und Straßenmusik

Am Olympiasee ist jetzt wieder bis Mitte September Kino-Zeit: am Samstag ist mit "Dumbo" sogar ein 3-D-Film im Angebot.

Freizeittipps

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Beim Straßenmusikfestival "Munich Unplugged" spielen am Wochenende knapp 60 Bands. Für die Veranstaltung stellen Innenstadtwirte wie der Andechser am Dom, der Augustiner und der Ratskeller ihre Freischankflächen zur Verfügung. Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr ist dort alles von Indie-Rock über Blues bis Swing zu hören. Der Eintritt ist frei.

In der Pasinger Fabrik findet am Wochenende ein Italienisches Literaturfestival mit Lesungen italienischer Autoren und Podiumsdiskussionen mit Übersetzern und Verlagslektoren statt. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 19 Uhr mit einer Vernissage der Fotoausstellung "Scrittori italiani del Novecento".

Für Samstag:

Auf verschiedenen Strecken können Besucher der E-Bike-Days im Olympiapark Räder testen. Fortgeschrittene dürfen zum Beispiel den sportlichen Uphill-Flow auf den Olympiaberg hinaufradeln, es gibt aber auch gerade Teststrecken. Zusätzlich werden kostenlose Fahrtechniktrainings angeboten. Bei den E-Bike-Days präsentieren sich 150 Aussteller auf dem Coubertinplatz, am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Open-Air, Liegestühle, Picknick-Wiese: Der Sommer im Olympiapark hat begonnen, das Kino am Olympiasee ist zurück. Am Samstag wird dort der Fantasyfilm "Dumbo" über den kleinen Elefanten mit den großen Ohren in 3D gezeigt. Los geht es um 21 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Vorstellung findet bei jedem Wetter statt.

Schillernde, bunte Seifenblasen haben bei Kindern schon immer eine große Faszination ausgelöst. Gleichzeitig sind sie physikalisch komplizierte Gebilde. Das Münchner Kindermuseum widmet den Seifenblasen nun eine eigene Ausstellung. Dort dürfen Kinder ab vier Jahren selbst mit Ringen riesige Blasen entstehen lassen, sie erfahren aber auch etwas über Spektralfarben und die Verwendung von Seife beim Waschen. Das Kindermuseum hat am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet, die Seifenblasen-Ausstellung läuft bis Anfang September.

Das Museum Brandhorst feiert zehnjähriges Jubiläum, aus diesem Anlass findet ein Festwochenende mit freiem Eintritt statt. Am Samstag stellen zum Beispiel Restauratorinnen einzelne Werke vor, und es gibt ein Gespräch mit der Kuratorin Patrizia Dander. Außerdem startet die "Forever Young - 10 Jahre Museum Brandhorst"-Ausstellung. Sie fokussiert sich auf Pop-Art, Subjektivität in der Gegenwart und zeitgenössische Malerei. Das Museum Brandhorst hat am Samstag von 10 bis 24 Uhr geöffnet.

Für Sonntag:

Die siebte Meisterschaft in Folge feiern am Sonntag die Fans des FC Bayern. Die Mannschaft wird sich deshalb gegen 14 Uhr auf dem Rathausbalkon am Marienplatz zeigen. Es wird gleichzeitig der Abschied der langjährigen Bayern-Profis Franck Ribéry und Arjen Robben sein.

Von Straßenfußball über Kunsthandwerk bis zu einem fairen Basar: In der Ludwig- und Leopoldstraße finden am Wochenende das Streetlife Festival und der Corso Leopold mit zahlreichen Aktionen statt. Beide Veranstaltungen bieten auch ein buntes Musikprogramm. Während das Streetlife Festival sich damit beschäftigt, wie man den urbanen Raum besser und schöner machen kann, legt der Corso Leopold zum Beispiel einen Schwerpunkt auf das Jubiläum des Grundgesetzes.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen gibt es unter sz.de/tipps.