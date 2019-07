4. Juli 2019, 18:48 Uhr Schönes Wochenende Oper für alle, Sport für jeden

Freizeittipps

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag

Beim Uni-Sommerfest der Ludwig-Maximilians-Universität verwandelt sich das historische Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz wieder in ein Festgelände. Auf fünf Bühnen wird Musik gespielt, Professoren werden Vorträge halten und auch eine große kulinarische Auswahl sowie Biergärten sind vorhanden. Tickets kosten zwölf Euro, die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Der Kinofilm Bohemian Rhapsody, das biografische Drama um Freddie Mercury und die Band Queen, hat im vergangenen Jahr für viel Beachtung gefunden. Bei der Oscarverleihung 2019 wurde der Film mit vier Academy Awards ausgezeichnet, unter anderem Rami Malek als bester Hauptdarsteller. Nun ist der Film im Kino, Mond und Sterne im Westpark an der Seebühne zu sehen. Tickets kosten sieben Euro, die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr. Einlass ist spätestens um 20 Uhr. Der Film startet gegen 21.20 Uhr.

Im Brunnenhof an der Residenzstraße 1 ist von 20 Uhr an das Open-Air-Musikerlebnis Vivaldi meets Piazzolla zu hören. Die Violinkonzerte "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi sind legendär. Mehr als 200 Jahre später entstand Astor Piazzollas Tango-Suite "Cuatro Estaciones Porteñas". Die bayerische Kammerphilharmonie zeigt das Wechselspiel dieser musikalischen Werke. Eintrittskarten gibt es ab knapp 40 Euro unter der Telefonnummer 089/ 21 83 73 00.

Für Samstag

Auf dem Max-Joseph-Platz ist bei der Oper für alle von 20 Uhr an die Liveübertragung aus dem Nationaltheater von Richard Strauss' "Salome" zu sehen. Mit gut zwei Stunden ist das Stück für eine Oper vergleichsweise kurz. Kirill Petrenko dirigiert das Bayerische Staatsorchester, die Sopranistin Marlis Petersen singt die Salome. Das Werk basiert auf einem Schauspiel von Oscar Wilde. Der Eintritt ist frei, es werden keine Eintrittskarten benötigt.

Das Filmfest München geht zu Ende. Das wird von 21 Uhr an mit internationalen Gästen im Innenhof des Gasteig gefeiert. Die Party ist offen für alle, der Eintritt ist frei.

Der kleine Geheimtipp unter den Volksfesten ist das Magdalenenfest im Hirschgarten. Dort präsentieren Markthändler tagsüber ihre Ware - vom Kochtopf bis zum Dirndl - es gibt Fahrgeschäfte, Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Für Sonntag

Zum zehnten Mal schon werden beim Münchner Sportfestival auf dem Königsplatz mehr als 90 Sportarten präsentiert. Neben Klassikern wie Handball und Turnen werden von zehn bis 18 Uhr auch außergewöhnliche Trends wie Lachyoga, Parkour und Freestyle-Frisbee vorgestellt. Für besonders Mutige gibt es eine zehn Meter große Riesenschaukel.

Im Johannissaal im Schloss Nymphenburg präsentiert die Pianistin Elena Gurevich von 17 Uhr an mit Ziemlich beste Freunde ein faszinierendes Programm mit Höhepunkten aus der modernen Filmmusik, darunter Klassiker aus Forrest Gump, Game of Thrones oder Interstellar. Im Anschluss an das Konzert lohnt sich natürlich auch ein Spaziergang durch den Schlosspark. Tickets kosten 25 Euro und sind bei München Ticket oder per E-Mail an newclassiclive@email.de erhältlich.

Im Maßmannpark findet von 17.30 Uhr an bei gutem Wetter ein veganes Picknick statt. Wer also auf tierische Produkte gänzlich verzichtet, kann seine Speisen in den Park mitbringen.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen finden Sie unter sz.de/tipps