8. November 2018, 18:56 Uhr Schönes Wochenende Medicus und Federballharfe

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Musical bis zur Kunstmesse

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Millionen Deutsche haben den "Medicus" von Noah Gordon gelesen: Die Geschichte eines jungen Engländers, der im 11. Jahrhundert nach Persien aufbricht, um Heiler zu werden, kommt nun als Musical von Dennis Martin für ein Gastspiel nach München. Premiere ist am Freitag um 19.30 Uhr, Vorstellungen gibt es auch am Samstag und Sonntag im Deutschen Theater.

Christoph Niemann hat Cover für die Zeitschrift The New Yorker entworfen und macht Bildergeschichten im Zeit-Magazin. Er zählt zu den gefragtesten Illustratoren weltweit. In der Ausstellung "Im Auge des Betrachters" im Literaturhaus sind seine Werke nun in München zu sehen. Am Freitag ist die Schau erstmals von 10 bis 19 Uhr geöffnet, sie läuft bis 3. Februar.

Für Samstag:

Die Black Eyed Peas sind nach acht Jahren wieder auf Europa-Tour und treten auch in München auf. Sängerin Fergie ist ausgestiegen, Sänger Will I Am, Taboo und Apl De Ap sind aber noch dabei. Im Rahmen ihrer "Masters Of The Sun"-Tour spielt die Band im Zenith, los geht es um 20 Uhr.

Accessoires, Möbel, Lebensmittel und Getränke aus regionaler Herstellung gibt es am Wochenende bei der Messe "Made in Minga" im Paulaner am Nockherberg. Im Mittelpunkt stehen die Produkte Münchner Manufakturen, Unternehmen und Start-ups. Die Messe ist am Samstag von zwölf bis 20 Uhr und am Sonntag von zwölf bis 19 Uhr geöffnet.

Zeitgenössische Werke anschauen und vielleicht auch gleicht mit nach Hause nehmen können Besucher beim Kunstfestival Artmuc, das bis Sonntag auf der Praterinsel stattfindet. Rund 100 Künstler stellen persönlich ihre Werke vor. Geöffnet ist der Kunst-Marktplatz von zwölf bis 20 Uhr und Sonntag von zwölf bis 18 Uhr.

Für Sonntag:

Die Schlösserverwaltung feiert Jubiläum: Seit 100 Jahren kümmert sich die Behörde um Bauwerke, Parks und Seen. Zum Geburtstag finden bis 20. November zahlreiche Veranstaltungen statt. An diesem Sonntag gibt es zum Beispiel um 14.30 Uhr eine Themenführung zur Schlittensammlung im Marstallmuseum im Schloss Nymphenburg. Um Anmeldung wird gebeten.

Federballharfe, Stangerlbass und Laubsägeblattdaumenklavier: Das neue Kinderkonzert von "Mini-München - Große Musik für kleine Menschen" ist von experimenteller Musik geprägt. "Auf ins Klanglabor" wird im Gasteig um 14 und 16 Uhr aufgeführt.

In der klassischen Musik sind Komponistinnen und Dirigentinnen immer noch selten. Am Sonntag aber tritt das Frauenorchester Europamusicale in der Philharmonie auf. Das Orchester unter der Leitung von Kristiina Poska spielt ausschließlich Werke von Frauen. Beginn um 19 Uhr.

Kinder mit leuchtenden Laternen ziehen schon seit Tagen durch die Stadt, natürlich gibt es auch am Martinstag mehrere Umzüge, etwa in Nymphenburg, Trudering oder Milbertshofen (jeweils ab 17 Uhr). Die große Martinsfeier der Innenstadtpfarreien findet dagegen erst am Montag statt.

Schauspieler der Kammerspiele, des Volkstheaters und des Residenztheaters lesen um 11 Uhr in den Kammerspielen Protokolle aus dem NSU-Prozess. Es ist der sechste Rückblick auf das Verfahren, das im Juli endete.

Weitere Infos mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.sz.de/tipps.