Von Krimi-Lesungen bis zu einem Festival für emissionsfreie Flugskulpturen ist am Wochenende einiges in der Stadt geboten. Freizeittipps

Empfehlungen für Freitag

Das Nachtschwärmer Shopping lädt dazu ein, in der Innenstadt bis Mitternacht einzukaufen, Straßenkünstlern zuzuhören und Cocktails zu trinken. In der Altstadt sind ab 12 Uhr Bühnen aufgebaut, es gibt Ausstellungen und ein Kinderprogramm.

Das Zeitalter des schadstoffreichen Fliegens ist, wenn es nach der Aerocene Foundation geht, vorbei. Die Organisation engagiert sich für eine nachhaltige, emissionsfreie Mobilität im Luftraum. Am Freitag beginnt das Aerocene Festival auf dem Olympiaberg. Dabei stehen Skulpturen, die nur durch Sonnenwärme und Wind fliegen, im Mittelpunkt. Das Festival findet bis Mittwoch, 11. September, täglich ab 8 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Wer sich gerne gruselt, kann den Abend in der Glatteis Kriminalbuchhandlung bei der Vorstellung des Buchs "Die gruseligsten Orte in München" verbringen. Um 19.30 Uhr geht es los mit zwölf Krimi nalgeschichten über zwölf reale Orte in München. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Für Samstag

Bei der Nacht der Autoren geben SZ-Journalisten Einblicke in ihre Arbeit. Das Investigativteam stellt beispielsweise seine Arbeit rund um die Ibiza-Affäre vor und berichtet, wie es den Skandal um den damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache vom ersten Hinweis bis zur Regierungskrise erlebt hat. Die 34 Lesungen, Gespräche und Diskussionsrunden finden an verschiedenen Orten in München statt. Das Programm, weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.sz-veranstaltungen.de oder 089/ 2183-9228. Die Karten kosten 12 Euro für SZ-Abonnenten, ansonsten 15 Euro.

Mit den Internationalen Stummfilmtagen kehrt das Filmmuseum aus der Sommerpause zurück. Raritäten aus den Anfängen des Kinos werden mit Live-Musik gezeigt. Die Stummfilmtage finden bis zum 11. September am St.-Jakobs-Platz 1 statt.

Das Ois Giasing Stadtteilfest feiert Giesings kulturelle Vielfalt und den eigenen Charme des Viertels rund um die Tegernseer Landstraße. Das Programm findet man unter www.oisgiasing.de.

Für Sonntag

Beim Benefizlauf Run for Life joggt man durch den Englischen Garten und unterstützt damit die Münchner Aids Hilfe. Der Start- und Zielpunkt befindet sich an der Sportanlage an der Himmelreichstraße 5 am südlichen Ende des Parks, Läufer können zwischen einer 5,8 und einer zehn Kilometer langen Strecke wählen. Die Anmeldung vor Ort beginnt um 12 Uhr, der Startschuss folgt um 14 Uhr. Das Startgeld von 20 Euro geht an die Aids Hilfe.

Ein letztes Mal können sich Naturfreunde im Museum Mensch und Natur die Ausstellung "Libellen - Leben in zwei Welten" anschauen. Das Museum hat sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet einen Euro.

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur zeigt bei einem Stadtrundgang die Spuren jüdischen Lebens. Zudem gibt es Führungen in der Synagoge Ohel Jakob, einen Flohmarkt, jüdische und israelische Spezialitäten und um 17 Uhr beginnt das Konzert vom Leon Gurvitch Ensemble mit jiddischen Liedern und Broadway-Klassikern. Die Führungen und das Konzert kosten fünf Euro, Treffpunkt ist das jüdische Gemeindezentrum. Zu den Stadtführungen und dem Konzert kann man sich unter 089/202400491 oder karten@ikg-m.de anmelden. Weitere Informationen unter www.ikg-m.de.

Weitere Infos und Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.