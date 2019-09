Empfehlungen für Freitag

Um den Weltkindertag zu feiern, organisieren die Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt und das Jugendkulturwerk ein Fest des Spiels, der Bewegung und der Kreativität. Es findet auf der Grünanlage an der Herterichstraße 139 und dem Gelände des TSV Solln statt. Das Programm läuft von 14 bis 18 Uhr, weitere Infos unter www.spiellandschaft.de.

Fola Dada präsentiert ihr erstes Album "Earth". In ihrer Musik setzt sich die nigerianisch-deutsche Sängerin mit Identität, Natur und Heimat auseinander. Den von Soul und Elektroanklängen geprägten Sound bringt sie in der Unterfahrt auf die Bühne, Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro.

Was macht den Menschen aus, seine Herkunft oder seine Sprache? Der Staatsintendant des Gärtnerplatztheaters, Josef E. Köpplinger, hat den Musical-Klassiker My Fair Lady in einer bairischen Version in Szene gesetzt, in dem dieser Frage nachgegangen wird. Das Stück ist noch bis zum 11. Juli 2020 zu sehen. Am Freitag beginnt das Musical um 19.30 Uhr, Tickets gibt es unter www.staatstheater.bayern.de/zentraler-kartenverkauf.

Für Samstag

Freunde klassischer Musik können die Bayerische Philharmonie erkunden. Beim Tag der offenen Tür verwandelt sie sich von elf bis 17 Uhr in ein Haus voller Überraschungen. Die Devise heißt: hören, erleben, mitmachen. Der Verein fördert unter anderem junge musikalische Talente, beispielsweise mit einem Kinderchor, und hat seinen Sitz an der Bäckerstraße 46.

Unter dem Motto Pressefreiheit unter Druck wird am Samstagabend darüber diskutiert, wie ungarische und polnische Journalisten die zunehmenden Einschränkungen der Pressefreiheit in ihren Heimatländern wahrnehmen. Dazu kommen die Journalisten Márton Gergely und Bartosz Wielinski in die Kammer 2 der Münchner Kammerspiele an der Falckenbergstraße 1. Los geht es um 20 Uhr.

Die Ausstellung Die Werkstätten der Haute Couture in der Galerie Handwerk zeigt, welche kunsthandwerklichen Bereiche die Haute Couture mitgestalten. Die Schau wird noch bis zum 5. Oktober gezeigt und ist samstags von zehn bis 13 Uhr geöffnet.

Für Sonntag

Am Tag des Friedens wird weltweit Gewaltlosigkeit angestrebt. Um darauf aufmerksam zu machen, haben sich sechs Erzähler zusammengetan, um Geschichten über Friedensbildung weiterzutragen. Los geht es um 19 Uhr im Ars Musica-Laden an der Plinganserstraße 6. Karten kosten 25 Euro, die Erlöse werden gespendet.

Zum zweiten Mal findet im Olympiastadion das Turnier im Siebener-Rugby statt. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die im Juli Europameister wurde. Das Stadion ist von zehn Uhr an geöffnet, um elf startet das erste K.-o.-Spiel. Tickets gibt es ab 31 Euro.

Das Mostra Brasil Filmfest zeigt die filmische Bandbreite Brasiliens - von preisgekrönten Werken bis hin zu kreativen Kurzfilmen. Zum Abschluss laufen am Sonntag im Gasteig zwei Filme: Abaixo A Gravidade (Unterhalb der Schwerkraft) um 17 Uhr und Arábia um 20 Uhr. Die Tickets kosten jeweils sieben Euro.

