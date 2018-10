19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Sanierung beginnt Abschied vom Faun

Am Montag schließt die Glyptothek für zwei Jahre

Der Countdown läuft, und es bleiben nur noch zwei Tage, um den Barberinischen Faun und all die anderen schönen Antiken zu bestaunen. Am Montag schließt die Glyptothek am Königsplatz wegen Sanierungsarbeiten für voraussichtlich zwei Jahre. Die Handwerker rücken zwar erst zu Beginn des kommenden Jahres an, aber bereits jetzt müssen die Ausstellungssäle geräumt, die Exponate entweder vor Ort durch Holzverschalungen gesichert oder ins Depot gebracht werden. Bei der anstehenden Sanierung wird das Haus vor allem technisch ertüchtigt und zugleich barrierefrei umgebaut.

Denn das Museum ist in die Jahre gekommen. Erbaut zwischen 1816 und 1830 von Leo von Klenze im Auftrag Ludwigs I. stand das Gebäude mehr als 100 Jahre in prachtvollem Glanz. Die Säle wurden gefüllt mit herausragenden griechischen und römischen Plastiken, Bildwerken und Porträts antiker Dichter, Denker und Staatenlenker. Während des Zweiten Weltkriegs war das Museum geschlossen, die Antiken hatte man in Klöster ausgelagert. Zum Glück. Denn 1944 wurde das Gebäude mit der griechischen Tempelfassade von Bomben schwer beschädigt. Erst in den Sechzigerjahren machte man sich an den Wiederaufbau, zu den Olympischen Spielen 1972 wurde die Glyptothek feierlich wiedereröffnet. Seither gab es keine umfassenden technischen Erneuerungen, und barrierefrei war das Haus sowieso nie.

Bei allem Bedauern über die Schließung der Glyptothek und seines beliebten Museumscafés gibt es eine gute Nachricht. Die Staatlichen Antikensammlungen, die sich am Königsplatz genau gegenüber befinden, bekommen endlich auch ein Café. Und das bleibt auch nach der Wiedereröffnung der Glyptothek. Die letzte Möglichkeit, die Glyptothek vor der Schließung zu besuchen, besteht am Wochenende: Am Samstag bei der Langen Nacht der Museen von 19 bis 2 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.