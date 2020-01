Das Frühjahr- und Sommerprogramm der Münchner Volkshochschule (MVHS) trägt den Titel "Frisch gewagt". Sein Schwerpunkt liegt auf den rund 4000 Kursen, in denen sich 53 Sprachen lernen und üben lassen. Damit hat die MVHS die größte Sprachenabteilung in Deutschland, selbst Nepali kann belegt werden. Tina Eichhöfer, die Leiterin des Programmbereichs Sprachen, sagt: "Das Schöne an München ist, dass es immer mindestens fünf Leute gibt, die sich für eine Sprache interessieren" - egal, wie ungewöhnlich sie auch ist, egal, wie selten sie gesprochen wird.

"Viele denken bei Volkshochschule immer noch an einmal Französisch die Woche", sagt die Programmdirektorin Susanne May. Die Bandbreite und Vielfalt sei den meisten gar nicht bekannt. Denn das Programm umfasst auch Kurse speziell zur Prüfungsvorbereitung, für den Wortschatz im Urlaub, um alte Kenntnisse zu reaktivieren oder endlich die Grammatik zu verstehen. Jeder Kurs habe ein bestimmtes Ziel, sagt Eichhöfer. Es sei wichtig, seine Wahl nicht davon abhängig zu machen, ob einem der Wochentag gerade passe. Montags bis donnerstags gibt es deshalb eine Sprachberatung, die jedem Interessierten hilft, den richtigen Kurs zu finden.

Immer mehr Apps und Online-Lernplattformen machen es möglich, sich sprachliche Grundlagen selbständig anzueignen. Auch die MVHS hat eine eigene, mit der die Kursteilnehmer von zuhause aus weiterlernen und sich untereinander austauschen können. Was die digitalen Helfer jedoch nicht bieten können, ist das Gespräch. "Es geht nicht nur darum, ein Wort oder einen Satz übersetzen zu können. Das Lernen einer Sprache ist viel mehr", sagt Eichhöfer. Wichtig sei auch der Perspektivwechsel und der Austausch in der Gruppe. Manche Kurse bestünden seit 20 bis 30 Jahren - mit den gleichen Teilnehmern und den gleichen Dozierenden.

Insgesamt bietet die MVHS im Sommerhalbjahr über 10 000 Veranstaltungen an - so viele wie noch nie. Neben den Sprachen sind vor allem Gesundheit und Umwelt große Bereiche. Neu ist das sogenannte offene Gesundheitstraining. Nach dem Erwerb eines Semesterausweises können damit beliebig häufig ausgewählte Kurse wie Pilates, Yoga oder Meditation belegt werden. Damit will sich die MVHS an die immer weniger vorhersehbaren Terminpläne der Münchner anpassen.

Andere Höhepunkte des Frühjahrs sind die Jubiläumsfeier im Neuhausener Trafo, verschiedene Veranstaltungen sowie eine Ausstellung zum hundertsten Todestag des Soziologen Max Weber und die Retrospektive des seit 30 Jahren laufenden Kurses "Projekt Fotografie". Der MVHS sei es wichtig, für jeden Münchner um die Ecke zu liegen, sagt May. Neben den beiden zentralen Häusern finden viele Angebote in den vier Stadtbereichs- und zwanzig Stadtteilzentren statt. Die geplante Sanierung des Gasteigs wird in diesem Semester noch keine Auswirkungen haben. Das neue Programm erscheint am Samstag - online und als Katalog.