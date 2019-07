16. Juli 2019, 18:43 Uhr Rote Ampel ignoriert Radlerin fährt 93-Jährigen um

Eine Radfahrerin hat am Montag in der Ludwigsvorstadt einen alten Mann angefahren und schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr die 32-Jährige mit einem Mountainbike auf dem Radweg auf der Bayerstraße stadteinwärts. An der Einmündung der Hermann-Lingg-Straße überfuhr sie eine rote Ampel, als ein 93-Jähriger mit einem Rollator bei Grün auf die Bayerstraße trat und dabei die von links kommende Radlerin übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er seitdem in kritischem Zustand in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Die 32-jährige Radfahrerin blieb unverletzt.