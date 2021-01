Mit einem widerständischen und aggressiven Mann bekam es die Bundespolizei am vorvergangenen Donnerstag in einem Regionalzug in Richtung München zu tun. Aus Weilheim kommend, kam es bei der Fahrscheinkontrolle einer Gruppe zu Unklarhei-ten. Ein 42-Jähriger, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern unterwegs war, mischte sich aggressiv ein. Der Zugbegleiter forderte die Bundespolizei an, die am Hauptbahnhof München dazustieß. Nachdem der Familienvater auch seine Frau aggressiv anging, flüchten wollte und einem Polizisten einen Kinderwagen gegen die Beine schob, bekam er Handschellen angelegt. Dabei fiel der Kinderwagen samt Kind um, das aber unverletzt blieb. Zudem biss der 42-Jährige einem Beamten in den Oberarm. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille, ermittelt wird gegen den Mann nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.