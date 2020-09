Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Obermenzing. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Thuillestraße. Beim Überqueren der Kreuzung zur Rathochstraße in südlicher Richtung stieß ein Auto gegen eine 26-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und von dort auf die Fahrbahn. Eine etwa 60 Jahre alte Frau stieg aus dem Wagen, sah nach der Radlerin, stieg aber kurze Zeit später wieder ein und fuhr davon. Die Radlerin erlitt Prellungen und klagte über Kopfschmerzen sowie Schmerzen am Knie. Gegenüber der Polizei beschrieb sie das Auto als blau-türkisfarben. Hinweise nimmt das Unfallkommando entgegen: 089/ 62 16 33 22.