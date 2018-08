16. August 2018, 18:50 Uhr Polizeieinsätze Grapschen, Hauen, Ladendiebstahl

Sexuelle Belästigung, Prügel und Diebstahl: Rund um den Feiertag hatte die Bundespolizei reichlich Arbeit mit unterschiedlichen Straftätern. Bereits am Dienstag meldete sich eine 49-jährige Kölnerin bei den Beamten, weil sie im Hauptbahnhof von einem Fremden begrapscht und belästigt worden sei. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter, einen 65-Jährigen aus Penzing, und ermittelt nun gegen ihn. Am Dienstagabend kam es dann zu einer Schlägerei zwischen drei Männern am Taxistand Arnulfstraße. Worum es ging, weiß die Polizei noch nicht, allerdings hatten alle drei Männer jeweils mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Ein paar Stunden später, es war bereits Mittwoch, prügelten drei Männer und eine Frau in einer S 2 aufeinander ein, laut Polizei hatten sie zuvor das Dachauer Volksfest besucht. Um kurz vor fünf Uhr schlugen sich zwei Gruppen in einem Schnellrestaurant am Ostbahnhof. Und schließlich, am Mittwochnachmittag, wurde ein Ladendieb beim Klauen in einem Supermarkt im Hauptbahnhof erwischt und festgenommen.