22. März 2019, 18:43 Uhr Polizeiaktion 265 Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion mit 23 Kontrollstellen hat die Polizei am Donnerstag 265 Verkehrsteilnehmer erwischt, die am Steuer ihr Handy benutzt haben. Mit dem Aktionstag "Ablenkung im Straßenverkehr" will das Polizeipräsidium erreichen, dass die Autofahrer ihre Finger vom Mobiltelefon lassen. "Durch Ablenkung werden mittlerweile mehr Verkehrsunfälle verursacht als durch Alkohol", warnt die Polizei. Die hohe Zahl der Erwischten zeuge davon, dass vielen die Unfallgefahr immer noch nicht bewusst sei. Überdies ist das Bußgeld hoch: 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.