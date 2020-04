Unbekannte Diebe sind in der Nacht auf Donnerstag in den Alten Peter in der Altstadt eingedrungen. Im Innern der Kirche brachen sie neun Opferstöcke auf und entwendeten einen weiteren komplett. Außerdem brachen die Täter in die Sakristei ein und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Der gestohlene Opferstock war aus Messing und daher sehr schwer. Deswegen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass mehrere Täter am Werk gewesen sein müssen. Möglicherweise schafften sie ihre Beute mit einem Auto davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, denen in der Nacht auf Donnerstag in der Umgebung des Petersplatzes, am Rindermarkt oder am Viktualienmarkt etwas Verdächtiges aufgefallen ist.