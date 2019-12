Unbekannte haben den Heiligabend zum Anlass genommen, um öffentlich ihre Zweifel an der Existenz Gottes zum Ausdruck zu bringen. Offenbar für den Fall, dass er doch existieren sollte, riefen sie zum Kampf gegen ihn auf. In der Nacht auf den 25. Dezember hinterließen sie Parolen wie "Wenn's Gott wirklich gäbe" oder "Gott zum Feind erklären" an mehreren Münchner Kirchen. Vor dem Nikolaustag hatte es eine ähnliche Serie gegeben. Da die historischen Fassaden aufwendig restauriert werden müssten, sei der Sachschaden erheblich, erklärte die Polizei. Sie sucht nach Zeugen, die Beobachtungen in der Sarasatestraße, der Winthirstraße, der Maria-Ward-Straße, der Notburgastraße oder der Hiltenspergerstraße gemacht haben.