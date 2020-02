Die Reifen waren teuer, sehr teuer. Fast 1000 Euro pro Stück. Verkaufen wollte sie ein Händler aus dem Landkreis Ebersberg schon, nicht aber zuvor selbst einkaufen. Der mutmaßliche Hehler bediente sich deshalb dreier Einbrecher aus München, 19 bis 21 Jahre alt. Die zwei Männer und eine Frau stiegen dazu im Januar und Februar mehrmals in ein Kirchheimer Autohaus ein. Insgesamt 108 Kompletträder mit einem Marktwert von rund 95 000 Euro ließen sie mitgehen. Doch es kam wie so oft: Der letzte Versuch war einer zu viel. Am Samstagmorgen lag die Polizei bereits auf der Lauer. Auch der 36 Jahre alte Hintermann aus dem Raum Ebersberg war dann schnell identifiziert. Er musste in Untersuchungshaft.

