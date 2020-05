Bei Kontrollen im Rotlichtmilieu hat die Polizei am Mittwoch vier sogenannte "Beherbergungsbetriebe" in Nymphenburg sowie in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt überprüft. Vier Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren erhielten dabei unter anderem eine Anzeige wegen verbotener Prostitution. Grund für die sogenannte "Schwerpunktkontrolle" der Polizei war, dass in den vergangenen Wochen die Zahl der Inserate für Haus- und Hotelprostitution auf einschlägigen Seiten im Internet angestiegen war. Ziel des Einsatzes am Mittwoch sei es gewesen, die illegale Prostitution in Hotels und Wohnungen im Sperrbezirk zu unterbinden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Donnerstag mitteilte.