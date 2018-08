2. August 2018, 18:50 Uhr Neuperlach Handtaschenräuber gefasst

Dank moderner Ermittlungsmethoden konnte die Polizei jetzt zwei Handtaschenräuber festnehmen, die bereits im vergangenen Dezember im Raum Neuperlach zwei Überfälle auf Frauen verübt hatten. Zur Tatbeute gehörte damals auch ein Handy, das der Jüngere des Duos, ein 19-Jähriger, der bis 2014 in München gewohnt hatte und danach wiederholt zu Besuch kam, unvorsichtigerweise benutzte und so die Polizei auf seine Spur brachte. Er wurde in seiner Wohnung in Bochum festgenommen. Der zweite Mann, ein 24-jähriger Münchner ohne Arbeit und der Polizei kein Unbekannter, wurde dank einer DNA-Spur vom Tatort ermittelt und ebenfalls festgenommen. Inzwischen konnte den beiden ein dritter Handtaschenraub zugeordnet werden.