19. September 2018, 18:49 Uhr Nahverkehr Sperrungen wegen Trachtenumzug

Zum Wiesnauftakt kommt es während der Einzugs der Wiesnwirte und des Trachten- und Schützenzugs zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Am Samstag, 22. September, von 10.30 bis 12 Uhr und am Sonntag, 23. September, 8.30 bis 13.30 Uhr, fahren die Tramlinien 16, 17, 18, 27 und 28 sowie die Buslinien X98, 58 und 68 nur eingeschränkt. Am Sonntag sind auch die Tram 19 und 37 sowie die Busse 100 und 132 betroffen. Informationen bietet die Münchner Verkehrsgesellschaft im Internet unter mvg.de und empfiehlt, an diesen Tagen mehr Fahrzeit als gewohnt einzuplanen oder nach Möglichkeit auf die S- und U-Bahnen auszuweichen. Während der Wiesn finden zudem mehrere Fußballspiele in Fröttmaning (25. September, 2. und 6. Oktober) und im Grünwalder Stadion (22. September und 1. Oktober) statt. Da die öffentlichen Verkehrsmittel während der Wiesn ohnehin schon stark ausgelastet seien, rät die MVG auch hier, frühzeitig die Fahrt anzutreten und die U-Bahnlinien 4 und 5 zu meiden. Für die Bayern-Spiele gibt es zweieinhalb Stunden vor Anpfiff einen Busservice ab dem S-Bahnhof Donnersbergerbrücke.