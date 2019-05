30. Mai 2019, 18:34 Uhr Nach Wahl-Debakel Rumänischer Botschafter entschuldigt sich

Nachdem es bei der Europawahl deutschlandweit zu langen Schlangen und teilweise Tumulten vor Wahllokalen für rumänische Bürger gekommen war, entschuldigt sich der rumänische Botschafter bei seinen Landsleuten und den betroffenen Städten. Es sei eine Lektion gewesen, dass man das Wahlgesetz in Rumänien und für das Ausland anpassen müsse, schreibt Emil Hurezeanu in einem Brief. Tausende wartende Rumänen hatten am vergangenen Sonntag unter anderem in München für Polizeieinsätze gesorgt. Laut rumänischem Botschafter gibt es "mehrere Erklärungen" für das Chaos: Unter anderem kenne man nicht die genaue Anzahl an Rumänen, die sich in Deutschland aufhalten.