Eine 66-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Neuhausen mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Laut Polizei fuhr die Münchnerin gegen 10.40 Uhr auf dem abschüssigen Radweg von der Friedenheimer Brücke Richtung Norden. In der Wilhelm-Hale-Straße stürzte sie, vermutlich verursacht durch Glatteis und Rollsplitt. Sie trug keinen Fahrradhelm und zog sich unter anderem eine Gehirnblutung zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus; die Verkehrspolizei ermittelt. Die Polizei appelliert abermals an Radfahrer, einen Helm zu tragen. Wenn auch nicht vorgeschrieben, so könne er das Verletzungsrisiko reduzieren.