11. November 2018, 16:04 Uhr Musik-Lehrbeauftragte An den Hochschulen ist ein Prekariat der Dozenten entstanden

Wie die Musikhochschulen und der Freistaat mit ihren Lehrbeauftragten umgehen, ist nicht in Ordnung. Es muss sich etwas ändern.

Von Jakob Wetzel

Die Verantwortung will keiner tragen, aber zumindest wer den Schaden hat, ist klar, es sind die Lehrbeauftragten, einmal mehr. Die Münchner Musikhochschule hat ihren freien Dozenten jetzt Briefe geschrieben: Bis zu diesem Montag müssen sie schriftlich bestätigen, dass ihre Lehraufträge für sie wirklich nur Nebenjobs sind, wie es das Gesetz vorschreibt. Andernfalls erhalten sie keine Aufträge mehr. Ähnlichlautende Briefe haben vor einigen Wochen die Musikhochschulen Nürnberg und Würzburg verschickt. So sei eben die Gesetzeslage, heißt es vom Freistaat.

Doch so einfach ist es nicht. Viele Lehrbeauftragte sind eben keine Nebenjobber, dafür lehren sie zu viel, und dafür wurden sie von den Hochschulen zu intensiv eingesetzt. Seit Jahrzehnten geht das so; Musikhochschulen und Freistaat nahmen die Leistungen der hochqualifizierten Musiker gerne an und sparten Geld. Statt zusätzliche, teure Professuren zu schaffen, wurden vielfach günstigere Lehrbeauftragte beschäftigt. So ist ein Prekariat von Dozenten entstanden, die große Teile des Unterrichts an den Musikhochschulen schultern, denen aber jede soziale Absicherung fehlt. Dass es so weit gekommen ist, dazu haben alle beigetragen: die Lehrbeauftragten selbst, die Musikhochschulen und der Freistaat.

Jetzt pocht Letzterer auf die Einhaltung der Regeln, die so lange nicht streng befolgt worden sind. Das ist rechtmäßig, aber es ist zu wenig. Richtig ist: Ein "Weiter so" darf es nicht geben. Gesetze müssen befolgt werden, und Hochschulen müssen für legale Beschäftigungsverhältnisse sorgen. Aber sie hätten dies von Anfang an gewährleisten müssen, und das haben sie nicht. Sie können nicht zur Tagesordnung übergehen und so tun, als wäre nie etwas gewesen. Deshalb ist der Vorstoß des Freistaats verantwortungslos.

Die Frage nach dieser Verantwortung beantwortet das Wissenschaftsministerium schlicht damit, ob und in welchem Umfang Lehrbeauftragte übermäßig beschäftigt wurden und inwieweit so Geld gespart worden sein soll, sei ihm nicht bekannt. Es habe die Musikhochschulen schon 2011 aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten würden. Die Hochschulen wiederum verweisen auf den Freistaat. Und die Lehrbeauftragten sind am Ende die Dummen.