24. Februar 2019, 19:23 Uhr München heute 600 Menschen singen für Europa / Party eskaliert, sieben Polizisten verletzt

Ein beeindruckendes Bild: 600 Menschen sind am Sonntag zum Gasteig gekommen, um gemeinsam ein Lied einzustudieren.

Von Sara Maria Behbehani

"Stell dir vor, alle Menschen würden in Frieden leben", heißt es in der weltberühmten Friedenshymne von John Lennon. "Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer. Aber, ich bin nicht der Einzige."

Er war damals, 1971, nicht der Einzige und auch heute waren es gleich 600 Menschen, die sich im Gasteig versammelten, um diese Ode an Europa zu singen. Warum an Europa? Wo es sich die EU in der letzten Zeit doch selbst nicht gerade einfach macht.

Nun, bis zur nächsten Europawahl sind es noch 91 Tage und noch nie war wohl eine Wahl für die Zukunft der Union so entscheidend wie diese, schreibt meine Kollegin Pia Ratzesberger. Sie war mit dabei auf dem Celibidacheforum des Gasteig und hat mit einigen Chorsängern über dieses Europa und seine Bedeutung gesprochen.

Von Frieden auf der Welt zu träumen, mag man angesichts der Weltlage noch immer leicht für träumerisch und naiv abstempeln können. Doch Europa beweist, dass ein Leben in Frieden möglich ist. Seit mehr als 70 Jahren. Das darf man bei allem manchmal aufkommenden Missmut über die EU nicht vergessen.

Das Wetter: überwiegend sonnig bei Temperaturen um 13 Grad.

