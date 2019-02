18. Februar 2019, 18:58 Uhr München heute Pelikane halten München in Schach / Isar-Highway wird nicht kleiner / Band des Jahres

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Seit Monaten schien der Pelikan "Isarbelle" im Münchner Umland sein Unwesen zu treiben. Der war aus einem österreichischen Zoo ausgebrochen und hatte sich nach Oberbayern verflogen. Mysteriös: Isarbelle (übrigens ein Männchen) konnte sich scheinbar an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten. Mal wurde er beim Tierpark gesichtet, dann in Großhesselohe. Peng! Schon war er in Freising.

Aber der Pelikan hat alle genarrt. Oder richtiger: Zwei Pelikane haben alle genarrt, haben Katz-und-Maus mit den Münchnern gespielt beziehungsweise Hase-und-Igel. Denn akribische Vogel-Fotografen enthüllten nun: Es sind zwei. Aber weil die sich gleichen wie ein Ei dem anderen (beide haben Federn und einen Schnabel), fiel das lange keinem auf. Mein Kollege Günther Knoll beschreibt hier, wie das perfide Spiel der Tiere nun, tja, aufflog.

Sorgen muss man sich übrigens nicht machen. Isarbelle zum Beispiel kann gut für sich selbst sorgen, obwohl an Fütterung durch Menschen gewöhnt. Ihm jetzt mit einem Betäubungsgewehr ans Gefieder zu rücken, das hieße wirklich mit Kanonen auf Pelikane schießen, denn im schlimmsten Fall bleibt der Vogel dann irgendwo liegen, wo ihn dann am Ende noch der Fuchs stiehlt. Und dann wäre alles für die Katz' gewesen.

Das Wetter: mal Sonne, mal Wolken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag bis zwölf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Isar-Boulevard - nur ein Traum Zumindest die Autos werde man nicht verbannen können, heißt es in einem Gutachten der Stadtverwaltung. Die Grünen klagen über das "mutlose Stückwerk". Zum Artikel

Wer wird Band des Jahres? Die Junge-Leute-Seite der SZ wählt jede Woche die "Band der Woche". Am Donnerstag wird der Jahressieger gekürt. Zum Artikel

Vermieter bringt Bewohner in Lebensgefahr Der Mann hat die Kamine des Hauses in der Maxvorstadt einfach stilllegen lassen und riskiert, dass seine Mieter Rauchgasvergiftungen erleiden. Zum Artikel

35-jähriger Betrüger gibt sich als Trump-Freund aus Immer wieder hat er sich Geld geliehen, gab sich als Bekannter von Angela Merkel und Donald Trump aus. Nun muss der Mann ins Gefängnis. Zum Artikel

The Doppelgangaz | 19.02. Unter Deck US-amerikanischer Rap aus Orange County: Die neueste Platte "AAAAGGGHH" ist schrullig wie knallhart, und thematisiert von Handy-Sucht über Religion bis zum Weihnachtslied so ziemlich alles.

Macbeth | 19.02. Kammerspiele Amir Reza Koohestanis dritte Arbeit mit dem Ensemble der Kammerspiele und Darstellern aus dem "Open Border"-Kollektiv reflektiert die Einflussmöglichkeiten von Geschichten auf die Politik und Gesellschaft der Gegenwart.

Tickets gewinnen: Ry X | 09.03. TonHalle Der Australier ist zutiefst in der Popkultur verwurzelt und inszeniert durch intensive Klänge eine beeindruckende Atmosphäre. Mit neuem Solo-Material kehrt er zurück auf die Bühne und wird begleitet von Mitgliedern des Deutschen Filmorchesters Babelsberg.

Starnberger See: Wo Pocci Feste feierte Einst lud der Graf Hochadel und Künstler auf sein Anwesen am See. Jetzt steht das "Alte Schloss" zum Verkauf. Zum Artikel (SZ Plus)

