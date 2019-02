1. Februar 2019, 18:41 Uhr München heute Unterwegs mit der Bewerbungstram / Scamming-Opfer sagt aus / Laute Autoposer

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Es gibt Leute, die sich München ansehen wollen, aber im Leben nicht in so einen Touri-Doppeldecker einsteigen würden. Dann empfiehlt sich eine Fahrt auf der Tramlinie 19. Die fährt vorbei an allerhand Baudenkmälern. Das SZ-Hochhaus in Berg am Laim fällt einem natürlich sofort ein, dann mit etwas Abstand vielleicht das Klinikum rechts der Isar oder die Nachtgalerie in Laim, noch eine echte Disco. Na gut, dann und wann fläzt sich ein klassizistisches Kleinod dazwischen wie das Nationaltheater.

Nicht nur bei Fahrgästen ist die Linie beliebt. Auch die meisten Interessierten, die die MVG heute mit der Bewerbungstram aufgesammelt hat, wollen Tramfahrer oder -fahrerinnen werden, am liebsten auf der 19. Dazu braucht es aber einen Führerschein - für die U-Bahn dagegen nicht. Leuchtet ein, denn da kommt einem ja selten ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen.

Fünf Stunden rollte die Tram heute durch München, mein Kollege Merlin Gröber ist ein wenig mitgefahren und hat sich unter den Bewerberinnen und Bewerbern umgehört. Falls Sie sich gefragt haben: Nein, ein Ticket musste man für die Tram übrigens nicht lösen. Die MVG sucht händeringend nach Verstärkung und setzt darum auf das Love-Train-Prinzip: If you miss it, I feel sorry for you!

Das Wetter: dichte Wolken, Sprühregen. Temperaturen bis fünf Grad. Am Sonntag wieder kälter und Schnee. Glättegefahr!

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo es bei U- und Trambahnen Einschränkungen gibt Die MVG tauscht alte Schienen aus. Das werden nicht nur die Fahrgäste merken. Zum Artikel

Möbel für Freiheit und Toleranz Im Bellevue di Monaco haben Geflüchtete Tische und Stühle gestaltet. Nun werden sie für einen guten Zweck verkauft. Zum Artikel

Autoposer dürfen weiter Radau machen Manch einer hat einen Soundgenerator im Auspuff und geht damit Passanten auf die Nerven. Ein Verbot könnte helfen, doch das KVR ist machtlos. Zum Artikel

"Die kriechen einem in die Seele" Eine Rentnerin erzählt vor Gericht, wie mutmaßliche Liebesschwindler sie dazu brachten, fast 400 000 Euro zu zahlen. Sie sei fast süchtig nach deren Nachrichten geworden. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Nürnberg: Spielwarenmesse feiert Jubiläum Vor 70 Jahren wurde die Ausstellung gegründet. Andreas Loquai ist der Einzige, der von Anfang an persönlich dabei ist. Am Samstag wollen ihn die Organisatoren für die langjährige Treue ehren. Und ein bisschen auch dafür, dass sein Geschäftsmodell immer noch funktioniert: Loquai und sein Holzspielzeug sind immer noch da. Zum Artikel

