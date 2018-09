9. September 2018, 18:38 Uhr München heute Münchner demonstrieren / Müll wird teurer / Randalierer löst Polizei-Großeinsatz aus

Von Julia Hägele

Wie oft haben Alt-68er-Lehrer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen ob der Politikverdrossenheit der Jugend, der Gesellschaft, schlicht allem, was nach ihnen kam. In den vergangenen Monaten sind jedoch immer wieder Menschen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren - da dürften auch die Augen des letzten APO-Veteranen glänzen.

Am Samstag haben 2000 Münchner gegen die Kundgebung der AfD-Politikerin Beatrix von Storch in ihrem rosaroten Trachtenjanker auf dem Marienplatz demonstriert. Am selben Tag blockierte ein paar hundert Meter weiter eine Klimagruppe die Elisenstraße nahe dem Stachus unter dem Motto "Ende Geländewagen".

Und die Demos und Großveranstaltungen reißen nicht ab, einen guten Monat vor der Landtagswahl gibt es noch viel zu sagen. Kommendes Wochenende findet unter anderem die "Ausspekuliert"-Demonstration, eine Kundgebung für die Rechte von Schwulen und Lesben und die Lange Nacht der Demokratie statt. Wer dann wieder für seine Ideale auf die Straße geht, sollte seinen Pragmatismus nicht hintanstellen und die Fahrtzeiten der S-Bahn checken. Die Stammstrecke wird nämlich gesperrt sein.

Münchner Müll wird teurer Mehr Einwohner, mehr Abfall: Die Stadt will die Gebühren um knapp zwei Prozent anheben. Zum Artikel

SPD-Politiker lässt AfD-Video von Staatsanwaltschaft prüfen Die Äußerungen des Giesinger Landtagskandidaten Uli Henkel über Afrikaner sind für Florian von Brunn "rassistisch". Zum Artikel

Randalierer löst Großeinsatz der Polizei aus 40 Streifen waren im Einsatz, darunter auch das SEK. Der Mann handelte im Drogenrausch. Zum Artikel

Das Georgenschwaigebad soll naturnah und barrierefrei werden Nach dem Vorbild von Maria Einsiedel soll das Schwabinger Bad biologisch gestaltet werden. 2020 oder 2021 dürfte es losgehen. Zum Artikel

Al Berto I 10.09. Atelier Kino Al Berto, große Stimme der homosexuellen erotischen Poesie, Surrealist und Künstler, prägte die Kunstwelt wie kaum ein anderer. Der Film portraitiert den Dichter und zeigt sein turbulentes Leben in Portugal.

Hidalgo // Song & Slam | 10.09. Bahnwärter Thiel Eine geballte Wortgewalt, die sich da auf der Bühne entlädt: von der Crème de la Crème des Poetry Slams bis hin zu Liedern von Robert Schumann.

Fizzz Award #2018 | 10.09. Lovelace Hotel Beim Fizzz Award geht es um die besten Gastronomiekonzepte Deutschlands. Das heißt auch: Party und Drinks!

