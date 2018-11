13. November 2018, 19:12 Uhr München heute Kein Platz für Bands / Pfleger soll sechs Menschen ermordet haben / "Photo München 18"

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Julia Hägele

Nicht nur Wohnungssuchende leiden unter der Münchner Raumnot, sondern auch die Kunst. Bands tun sich schwer, akzeptable Räume für ihre Proben zu finden, schreibt mein Kollege Jürgen Moises.

In einer neuen Umfrage ist von fehlenden Heizungen und unschönen Sanitäranlagen die Rede, was selbst den härtesten Rock'n'Rollern ab einem gewissen Punkt zusetzen könnte. "Wir sind in einem Raum, der keine Heizung hat, schwarz vermietet wird und dennoch können und müssen wir froh sein, überhaupt einen Raum zu haben", sagt ein Befragter.

Die Stadt hat natürlich nicht nur popkulturelle Probleme zu lösen, trotzdem lohnt es sich langfristig, die Bands nicht aus München zu vergraulen. Denn die Stadt müsse auch verstehen, "dass Touristen nicht nach München kommen, weil die Hotels so schön sind", kommentiert mein Kollege Michael Bremmer.Also: Keep on rockin', München!

Das Wetter: Viel Nebel, die Sonne scheint wie durch ein Milchglas und findet selten Lücken bei maximal 11 Grad.

Der Tag in München

Pfleger soll mindestens sechs Menschen ermordet haben Die Münchner Staatsanwaltschaft wirft Grzegorz W. mehrfachen Mord vor. Dazu kommen drei Fälle von schwerer Körperverletzung, teilweise mit Todesfolge. Zum Artikel

Wie "Lucky" demaskiert wurde Alexander U. hat das Forum betrieben, über das die Waffe für den Amoklauf im OEZ verkauft wurde. BKA-Ermittler schildern vor Gericht, wie sie ihm auf die Schliche kamen. Zum Artikel

Wer rettet die Regattaanlage? Einst holten die deutschen Ruderer hier Gold, heute verfällt die Olympia-Regattaanlage. Versuche, die Anlage zu nutzen, scheiterten. Nun wird ein neues Konzept erarbeitet. Zum Artikel

Währenddessen in...

Söders Kabinett: Jung, weiblich, digital Judith Gerlach soll der lebende Beweis für einen Aufbruch im Kabinett sein. Die 33-Jährige ist Bayerns neue Digitalministerin. Bis jetzt hatte die Rechtsanwältin aus Aschaffenburg nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern mit Sozialem und Europa. Es wird ihr aber zugetraut, sich schnell einzuarbeiten. Zum Artikel

