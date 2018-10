26. Oktober 2018, 18:29 Uhr München Falsche Polizisten unterwegs

Wieder haben Betrüger die Gutgläubigkeit älterer Leute schamlos ausgenutzt. In dieser Woche traf es eine 9o Jahr alte Frau im Münchner Westen. Bei der gab sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist aus und forderte sie auf, ihren zu Hause verwahrten Schmuck aus Sicherheitsgründen einem "Kollegen" zu übergeben. Das tat die gute Frau, sie händigte dem vermeintlichen Freund und Helfer tatsächlich Wertsachen für 200 000 Euro aus. Nicht genug damit: Am nächsten Tag überwies sie auch noch 30 000 Euro auf ein Konto in der Türkei, genau so, wie es der falsche Polizist von ihr am Telefon verlangt hatte. Dass eine weitere 82-jährige Frau aus dem Münchner Westen nicht ebenfalls zum Betrugsopfer wurde, hat sie einer aufmerksamen Bankangestellten zu verdanken. Diese stoppte die Überweisung von 80 000 Euro, welche die alte Dame auf Anweisung des falschen Polizeibeamten tätigen wollte.