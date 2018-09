28. September 2018, 17:52 Uhr München Drohnen streng verboten

Ein schnell identifizierbares Flugobjekt ist am Donnerstagabend über der Oidn Wiesn gesichtet worden: eine knapp ein Pfund schwere Kameradrohne. Besucher verständigten die Polizei, die konnten den Flugverlauf nachvollziehen. Die Drohne führte die Beamten in die Hans-Fischer-Straße am Südwestrand des Festgeländes. Dort wurde der 20 Jahre alte Drohnenführer angetroffen. Der junge Mann aus Osthessen wurde zur Wiesnwache gebracht, seine Drohne wurde beschlagnahmt, er selbst wegen eines Verstoßes nach dem Luftverkehrsgesetz angezeigt. Der Betrieb von Drohnen über dem Oktoberfest und dessen Umfeld ist grundsätzlich verboten. Drohnen dürfen aber auch sonst nur unter bestimmten Voraussetzungen und nicht über Menschenansammlungen gesteuert werden. Fliegen darf über der Wiesn nur die Polizei selbst: Ihre Hubschrauberstaffel überwacht den Luftraum über dem Festgelände. In einem Gebiet mit elf Kilometern Durchmesser über der Wiesn gibt es Flugbeschränkungen.