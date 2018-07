29. Juli 2018, 18:39 Uhr Max-Weber-Platz Fahrbahn wird saniert

In der Prinzregentenstraße wird es wohl eng werden in nächster Zeit für die Autofahrer: Die Stadtwerke erneuern zur Zeit zwischen Max-Weber-Platz und Herkomerplatz in der Ismaninger Straße die Trambahngleise. In den Sommerferien erfolgen die Arbeiten im Bereich der Gleisüberfahrt Prinzregentenstraße. Abgestimmt auf diese Maßnahme, so heißt es, lässt das Baureferat der Stadt in der Prinzregentenstraße vom Europaplatz bis zur Widenmayerstraße, einschließlich der Luitpoldbrücke, jetzt auch eine Fahrbahnsanierung erledigen. Bis zum 24. August ist deshalb in der Prinzregentenstraße pro Richtung nur je eine von zwei Fahrspuren frei.