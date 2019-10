Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag einen 28-jährigen Mann aus dem Gleisbett der U-Bahn-Station Max-Weber-Platz in Haidhausen gerettet. Fahrgäste hatten kurz nach Mitternacht eine reglose Person auf einem Betonsockel zwischen den Gleisen liegen gesehen und den Notruf alarmiert. Bis die Rettungskräfte eintrafen, wurde die Notbremse am Bahnsteig ausgelöst, der Strom abgeschaltet und der U-Bahn-Verkehr eingestellt. Mitarbeiter der U-Bahn-Wache versuchten, den Mann anzusprechen, der offenbar nicht verletzt war, doch er reagierte nicht. Der Rettungsdienst holte den offenbar stark alkoholisierten Mann aus dem Gleisbett und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Auswertung der Videokameras vom Bahnsteig soll nun Klarheit darüber bringen, wie der Mann in die Gleise geraten ist.